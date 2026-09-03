El presidente , Javier Milei, destacó este jueves la gestión económica de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y aseguró que el país experimentó más de 40 años de estabilidad y crecimiento tras el derrocamiento del entonces mandatario, Salvador Allende (1970-1973).

«Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región», afirmó Milei durante su intervención en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, celebrado en Santiago.

El mandatario argentino arribó este jueves a Santiago para mantener una reunión bilateral con el presidente chileno, José Antonio Kast, y para encabezar el encuentro del Foro de Madrid, una instancia que reúne a líderes conservadores de todo el mundo.

Durante su discurso, Milei destacó el modelo neoliberal establecido por el régimen pinochetista en los ochenta y aseguró que posteriormente, con la llegada de la democracia en los años 90, «sectores de izquierda lograron socavar y vilipendiar las bases del desarrollo, desde las universidades y los medios de comunicación.»

«A pesar de haber conocido los frutos de la libertad, Chile cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, como el resto de todas en la región, y como no podía ser de otra forma, corrieron ríos de tinta sobre por qué esto ocurrió», afirmó.

Sin embargo, destacó el triunfo de presidente Kast este año y afirmó que Chile «ha despertado, así como América Latina está despertando».

«Cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de nuestras instituciones y convertirse en un miembro fuerte de una alianza internacional de las ideas de la libertad», agregó.

El presidente argentino también cuestionó al Gobierno de España, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, al que acusó de facilitar la inmigración descontrolada y de contribuir a la degradación de la identidad española, en referencia a la crisis migratoria en Ceuta, enclave español en África.

Asimismo, Milei llamó a los sectores conservadores a fortalecer su coordinación internacional para defender las denominadas «ideas de la libertad» frente al avance de la izquierda. (Sputnik)