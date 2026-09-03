El mandatario provincial de Chubut firmó junto al presidente de La Casa de la Cultura de la Calle, Gastón Pauls, un convenio para promover políticas sostenidas de prevención, información y acompañamiento. “Es un compromiso que asumimos con responsabilidad para que se sostenga en el tiempo, porque no es un programa exclusivamente de una gestión, sino de toda la ciudadanía”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó la firma del Convenio para la Prevención de Adicciones y el Cuidado de la Salud Mental junto a La Casa de la Cultura de la Calle, organización no gubernamental fundada en 2004 por el actor y director argentino Gastón Pauls, dedicada a la prevención de las adicciones y los consumos problemáticos.

La actividad se llevó a cabo en el despacho del titular del Ejecutivo, en Casa de Gobierno.

El acuerdo prevé el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la prevención como prioridad estratégica; promover un enfoque integral y comunitario; facilitar el acceso temprano a información y acompañamiento; consolidar la articulación entre el Estado y la sociedad civil; y asegurar la continuidad de las políticas implementadas.

Chubut se suma así a Entre Ríos, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las cuatro jurisdicciones que asumieron este compromiso para fortalecer el abordaje de la salud mental, las adicciones y los consumos problemáticos.

Compromiso, responsabilidad y transversalidad

Al respecto, Torres sostuvo que “este es un tema transversal a cualquier ideología o partido político, que podemos abordar entre todos y desde distintas aristas”.

Asimismo, señaló que “es fundamental el acompañamiento de las provincias” y consideró que “la Nación también tiene que contar con un programa que apunte a concientizar sobre esta problemática para poder combatirla de manera conjunta”.

“Hay muchos temas que nos convocaron a la unidad en nuestra provincia, como el programa Juntos por la Educación, donde espacios políticos y no políticos coincidieron en la necesidad de salir de la crisis educativa de los últimos años”, expresó el mandatario, y agregó: “Soy optimista en que podamos lograr una unidad similar para combatir las adicciones y fortalecer la prevención”.

“Este es un compromiso que asumimos con responsabilidad para que se sostenga en el tiempo, porque no es un programa exclusivamente de una gestión, sino de toda la ciudadanía”, concluyó.

Educación, cultura y deporte para prevenir

Entre sus principales compromisos, el convenio reconoce a la salud mental, las adicciones y los consumos problemáticos como problemáticas complejas, transversales y críticas, y establece a la prevención como una prioridad urgente.

Además, promueve acciones sostenidas de comunicación pública orientadas a la prevención de adicciones y al cuidado de la salud mental, respetando las particularidades de cada jurisdicción. También contempla la generación de espacios de comunicación en medios, festivales, recitales y eventos para difundir mensajes de cuidado, así como la incorporación transversal de contenidos preventivos en la currícula escolar, adecuados a cada etapa educativa.

Por otra parte, la iniciativa busca fortalecer la formación de equipos de gobierno y estructuras estatales en materia de prevención, consolidar una cultura institucional del cuidado y articular el trabajo entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Humano, Cultura y Deporte.