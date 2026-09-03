



La iniciativa establece herramientas para reducir la carga de combustible forestal en las zonas de mayor riesgo, controlar especies vegetales exóticas invasoras y fortalecer la capacidad de prevención y ataque inicial. “Nos basamos específicamente en los temas vinculados a los incendios de interfase, a la prevención de los incendios de interfase como el foco central”, explicó Glinski.Entre las principales medidas, el proyecto establece estándares mínimos de gestión del combustible forestal, con fajas de protección alrededor de viviendas e infraestructura crítica, poda, raleo preventivo, cortafuegos y manejo de pastizales y arbustivas. También crea un Inventario Nacional de Zonas de Interfase para identificar y categorizar las áreas según su nivel de riesgo.

La propuesta incorpora además a las comunidades a las políticas de prevención mediante un Registro Único de Voluntarios y Brigadas Comunitarias, con capacitación, cobertura y equipamiento, y prevé su articulación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la Agencia Federal de Emergencia, Protección Civil y los Bomberos Voluntarios.

Otro de sus ejes es la creación de un Fondo Federal de Emergencia Forestal para financiar obras y equipamiento de prevención. A su vez, promueve el aprovechamiento productivo y energético de la biomasa obtenida mediante las tareas de poda, raleo y control, para la generación de pellets, briquetas y chips forestales, entre otros usos.

Glinski explicó que el proyecto es resultado de un proceso iniciado durante los incendios del último verano y reformulado a partir del intercambio con especialistas, organizaciones y actores vinculados a la problemática. “Rediseñamos ese proyecto de ley, lo trabajamos con la participación y con las observaciones que habían hecho muchísimos de ustedes”, señaló.

En ese proceso también se modificó el enfoque inicial sobre las especies exóticas. “No nos centramos en las coníferas, sino que a los pinos y las coníferas las pusimos como un elemento con el que tenemos que trabajar, producto del combustible que generan”, explicó.

Durante la jornada, Glinski participó desde Chubut y destacó que el objetivo es sostener el debate sobre los incendios más allá de los meses de emergencia: “Ya no estamos solamente en una instancia de detalle técnico legislativo, sino que esta reunión se inscribe dentro de una acción política”, afirmó. Y agregó: “Hemos tratado de poner el tema de los incendios forestales como una prioridad, como un tema urgente, importante, y hemos trabajado a contraestación”.

Como parte de este proceso se desarrolló también Antes que Arda, una plataforma que reúne iniciativas legislativas, datos, referencias y noticias vinculadas con los incendios forestales y su prevención.

“Armamos una página web donde están todas las iniciativas legislativas, hay datos de actualización permanente, referencias, noticias”, explicó Glinski, quien planteó como objetivo “que esa web funcione como un depositario y un insumo muy grande para que cada uno de los que está interesado en estos temas pueda utilizarla”.

Toda la información y las iniciativas pueden consultarse en antesquearda.com