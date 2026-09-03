El evento, impulsado por el Municipio, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, y respaldada por el Concejo Deliberante y el Ministerio de Educación de la Provincia, reúne durante dos jornadas a estudiantes, docentes e instituciones de toda la región.

Este jueves, en el auditorio del Predio Ferial, se dio inicio a la muestra educativa EduCO 2026. El acto de apertura oficial contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, acompañado por el diputado nacional José Glinski; la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla; el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; además de miembros del gabinete municipal, concejales, funcionarios provinciales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de instituciones educativas y referentes del sector productivo.

Bajo el lema “Acá aprendemos, creamos y construimos futuro”, el evento busca consolidarse como un espacio de encuentro, ciencia, tecnología e innovación, destacando la importancia de fortalecer la oferta académica y laboral para los jóvenes comodorenses.

Cabe destacar, que EduCO 2026 cuenta con un contundente respaldo institucional, ya que, a través de la Declaración N° 32/26 impulsada por el Concejo Deliberante, el evento fue declarado de Interés Municipal y Legislativo. Asimismo, fue declarada de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Educación del Chubut mediante la Resolución ME N° 516/26, ratificando la relevancia estratégica que tiene la propuesta dentro del ámbito pedagógico provincial.

Durante la inauguración, Macharashvili ponderó la realización del evento y detalló que “cuando se pensó en hacer EduCO, se diseñó con el objetivo de mostrar todo el potencial de la educación en la región, de los educadores y de todos aquellos que contribuyen a la formación humana y profesional de nuestros jóvenes”.

“Hoy, EduCO es eso, pensar y construir entre todos, la ciudad del futuro”, indicó Macharashvili al tiempo que enfatizó que “valoramos muchísimo a las organizaciones que piensan en mejorar la educación y potenciar las propuestas educativas en lo que hace a la formación de nuestros jóvenes y de los saberes innovadores en los tiempos que estamos viviendo”.

En este marco, el intendente señaló que “ver a los jóvenes entusiasmados nos da la fortaleza y las ganas de seguir avanzando en estos proyectos para darle la oportunidad de pensar en el futuro. Creemos en fortalecer la educación y en generar los espacios para esta comunidad educativa, empresarial y social, que nos permitan caminar hacia el futuro”.

Por su parte, Zárate sostuvo que el evento forma parte de una política pública que surge de la realidad actual y como respuesta al futuro de los estudiantes. “Creemos que el conocimiento es un puente necesario entre el hoy y el futuro, y que el sistema educativo, es un conjunto de dispositivos e instituciones imprescindibles para considerar nuestra sociedad”, expresó.

“Este tipo de espacios nos permiten encontrarnos, construir comunidad, debatir, reflexionar y pensar, entre todos, las soluciones a futuro. Además, es un evento en el que convergen esfuerzos de todo un año y muchas veces de toda una vida de los que se encuentran hoy acá”, concluyó.