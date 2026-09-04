Argentina emitirá sanciones contra empresas que participen en proyectos de extracción de petroleo en las Malvinas, así como sus accionistas y proveedores, anunció el presidente Javier Milei en un discurso a la nación en el que reivindicó la soberanía de las Islas.

«Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659, contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica», dijo el mandatario.

Agregó que las sanciones también abarcarán a sus accionistas, directores y proveedores, y que el Gobierno inhabilitará de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Malvinas sin autorización de Buenos Aires.