Rubén Zárate, titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, manifestó a ABC Radio por FM Records que la Educo que se inauguró hoy es «muy importante porque pone en valor los procesos de aprendizaje y educativos de la ciudad reflejando la fortaleza y lo que representa para la construcción del futuro”.

Agregó que “Esto no puede hacerse sin las políticas públicas concretas. Cuando lo conversamos en el 2023 con el intendente vimos un discurso agresivo de Milei creando bauchers, privatizar la educación o desprestigiarla con su discurso. Una alternativa era mostrar lo que realmente se hace y EDUCO es una política pública que espero dure en el tiempo”.

Para Zárate, “Hay un discurso frívolo anti sindical y anti trabajadores, pero para nosotros no existe la posibilidad de la producción o de cualquier actividad sin trabajadores organizados que es la forma de la sociedad para sacar el mejor provecho para la felicidad de conjunto; por eso hay una gran cantidad de sindicatos que participan y estamos muy agradecidos”.

Resaltó que “La política pública esta desafiada a que los talentos y las propuestas con rumbos al futuro tienen que tener un lugar y eso hay que desarrollarlo. En ese sentido EDUCO es un gran ejemplo de lo que se puede hacer y vamos a tener una gran conferencia muy importante, contando con una conferencia magistral sobre inteligencia artificial”.