(Por InfoGEI) Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, en lo que va de 2026 se registraron 169 femicidios, 349 intentos de femicidio, y que el 57% de los 203 hijos e hijas que quedaron huérfanos son menores de edad, mientras el Gobierno nacional insiste en que «pulverizó» la violencia contra la mujer y desatiende el cumplimiento de las leyes vigentes.

Organizaciones de la sociedad civil y observatorios de violencia de género encendieron las alarmas al revelar que en los primeros ocho meses de 2026 se registraron 169 víctimas fatales de violencia de género en Argentina, 349 intentos de femicidio y 203 hijos e hijas que quedaron sin madre, de los cuales el 57% son menores de edad.

Según los relevamientos, solo el 16% de las mujeres agredidas tenía denuncia previa, lo que evidencia la persistente falta de acceso a la justicia y la ineficacia de los mecanismos de protección.

En un comunicado, las organizaciones exigieron el cumplimiento efectivo de las leyes nacionales vigentes, entre ellas la Ley 26.485 de Violencia de Género, la Ley Micaela (27.499), la Ley de Reparación Económica «Brisa» (27.452), la Ley de Abogados para Víctimas (27.210) y la Ley de Trata (26.364).

Señalaron que «el poder ejecutivo insiste en la disminución de la violencia ignorando estas cifras», y recordaron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó en una entrevista que «pulverizó la violencia contra la mujer» y que «si alguien hizo algo por el bienestar de las mujeres fuimos nosotros».

Las organizaciones cuestionaron duramente esas afirmaciones: «Ni la ‘pulverización’ de la violencia, ni la baja de la natalidad por la Ley de aborto son verdaderas; lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de leyes vigentes».

Exigieron «un Estado que actúe y no destruya; un Estado que transforme», y pidieron a la Legislatura Nacional que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan». «No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. ¡No más femicidios!», concluyeron, y recordaron que la violencia de género «es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad». (InfoGEI)