El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, reafirmó esta mañana que las islas Falkland -Malvinas para los argentinos- forman parte del Reino Unido.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció la víspera que su país impondrá sanciones a empresas que participen en proyectos de extracción de petroleo en las Malvinas, así como sus accionistas y proveedores, y construirá una base naval en la provincia de Tierra del Fuego (sur) para fortalecer la presencia militar frente al archipiélago disputado.

Para Streeting, la declaración de Milei «nos dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas Falkland».

«Las Falklands son británicas porque los isleños eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Falklands es absoluto e inquebrantable», enfatizó.

Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833, y considera al archipiélago parte integrante de su territorio.

El Reino Unido sostiene, por su parte, que corresponde a los habitantes de las islas decidir su estatus político.

Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días por el control del archipiélago, que terminó con la rendición argentina y dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

La disputa de soberanía continúa abierta en el ámbito internacional, mientras que la ONU ha instado a ambos países a negociar una solución pacífica. (Sputnik)