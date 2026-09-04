Un brutal crimen sacudió a Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Dentro de una vivienda fueron asesinados el músico Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y un trabajador del hogar. El único sobreviviente fue el hijo de cinco años, que logró ocultarse bajo una cama durante el ataque.

El principal sospechoso es Diego Sebastián Rozen, un empresario argentino y socio comercial de Meléndez. Según la investigación, habría ingresado con autorización de la esposa del músico y luego iniciado el ataque, motivado por una presunta deuda de 300 mil pesos.

Rozen habría reducido primero a la mujer y a la niña, atado al perro de la familia y asesinado al trabajador Alexis “N”. Cuando Meléndez llegó a la vivienda, lo confrontó, lo ató y lo mató.

El pequeño sobreviviente fue hallado por la policía tras un operativo activado gracias a un mensaje que el músico había enviado a un amigo como alerta preventiva.

Además de Rozen, fue detenido Gerardo “N”, mientras la justicia mexicana continúa investigando la mecánica de la masacre y las responsabilidades de los acusados.