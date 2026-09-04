En tiempos donde las soluciones caseras se imponen por su bajo costo y menor impacto ambiental, una combinación sencilla se volvió tendencia: café usado con bicarbonato de sodio.

El café molido, que habitualmente termina en la basura, conserva propiedades útiles. Al mezclarse con bicarbonato, potencia su capacidad limpiadora, desodorizante y exfoliante.

Entre los usos más destacados figuran:

Neutralizar olores en heladeras, papeleras o calzado.

en heladeras, papeleras o calzado. Limpiar superficies como ollas y fregaderos gracias a su textura abrasiva suave.

como ollas y fregaderos gracias a su textura abrasiva suave. Exfoliar la piel de manera natural y económica.

de manera natural y económica. Repeler insectos, aunque su efectividad varía según el entorno.

La preparación es simple: se mezcla el café seco con una o dos cucharadas de bicarbonato hasta lograr una textura homogénea. Puede aplicarse en seco o con unas gotas de agua para formar una pasta.

La tendencia se explica por su doble beneficio: reutiliza un residuo cotidiano y evita el uso de productos químicos más agresivos, ofreciendo una alternativa práctica y sostenible para el hogar.