En la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento, el juez Alejandro Rosales informó el veredicto del juicio penal realizado contra el funcionario policial Carlos Gustavo Perrota (50), denunciado como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en contexto de violencia de género y en calidad de autor.

En la ocasión, el magistrado inicio el acto judicial desarrollando los fundamentos del fallo. En este sentido, destacó que el relato de la víctima resultó verosímil, coherente, equilibrado y ajustado a los medios de convicción incorporados en el debate. Asimismo, agregó que los informes de las psicólogas intervinientes acreditaron que la damnificada se encontraba ubicada en tiempo y espacio, descartando cualquier indicio de fabulación. En consecuencia, Rosales concluyó que la prueba reunida resultó contundente y eficaz para acreditar la responsabilidad de Perrota en el hecho atribuido por el Ministerio Público Fiscal.

En otro orden, el juez explicó las razones para no incorporar el agravante legal propuesto por la fiscalía. Así las cosas, el veredicto determinó condenar al acusado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género. Con respecto al debate sobre el monto y la forma de cumplimiento de la pena, informaron que la audiencia de cesura se realizará el miércoles 09 de septiembre a las 09:30.

El caso

El hecho investigado por la Procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, ocurrió en abril de 2025, en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada sobre Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel. Según consta en la denuncia, el funcionario policial desarrolló conductas inapropiadas contra una policía femenina que se encontraba en ese lugar, junto a un grupo de compañeros de trabajo.

Ficha de la audiencia

Ministerio Público Fiscal: Procuradora Dra. Luciana Coppini – Funcionaria Dra. Tamara Bernardi

Juez: Dr. Alejandro Rosales

Defensor: Dr. Enrique Paredes

Calificación legal: Abuso sexual agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en contexto de violencia de género y en calidad de autor (Arts. 45,119, 5° párrafo, inc. e) del C.P. Arts. 4, 5 y 6 de la Ley N° 26.485 y Arts. 2, 5:8 y 9 de la Ley XV N° 26 EUPCH)

Imputado: Carlos Gustavo Perrota