En horas de la mañana de este viernes 4 de septiembre, alrededor de las 07:35, se registró un accidente vehicular en el kilómetro 1830 de la Ruta Nacional 3, frente al monumento Cenotafio, jurisdicción de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.

El hecho involucró a un Peugeot 2008, dominio AC-073-PO, cuyo conductor manifestó haber sufrido un desperfecto mecánico que provocó la salida de la rueda delantera derecha, ocasionando la pérdida de control del rodado y el posterior impacto contra un Volkswagen Nuevo Polo, dominio AH-447-MA.

Afortunadamente, no se constataron lesionados. En el lugar trabajó personal de tránsito municipal para desviar la circulación, mientras el vehículo siniestrado permanecía sobre la calzada a la espera de una grúa particular.

Las autoridades recordaron la importancia de circular con precaución y realizar controles periódicos de mantenimiento en los vehículos para evitar este tipo de incidentes.