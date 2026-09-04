El parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 4 de septiembre a las 8:00 horas confirma que las principales rutas de Chubut permanecen habilitadas, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a distintos factores que afectan la calzada.

En la Ruta Nacional 3, los tramos entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, así como Puerto Madryn–Trelew y Trelew–Garayalde, presentan calzada normal, aunque con deformaciones y humedad en sectores. En el trayecto Garayalde–Comodoro Rivadavia se registran baches, barro en banquinas, lloviznas aisladas y bancos de niebla.

La Ruta Nacional 25 muestra condiciones variables: entre Las Plumas y Los Altares se mantiene un desvío de ripio en el km 259–261, mientras que en los tramos hacia Paso de Indios y Tecka se observan deformaciones, baches y banquinas inestables con barro.

En la Ruta Nacional 26, tanto el tramo Comodoro Rivadavia–Sarmiento como Sarmiento–empalme RN 40 están habilitados, aunque con sectores húmedos y presencia de sal.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 registra baches y deformaciones en distintos sectores, especialmente entre Facundo y Tamariscos, donde se habilitó un desvío de ripio con humedad y barro que obliga a circular a baja velocidad. También se reportan heladas leves y viento moderado a fuerte.

Las autoridades insisten en respetar la señalización, reducir la velocidad en zonas de obras y estar atentos a la presencia de animales sueltos en la calzada.