La lluvia que comenzó a caer durante la madrugada estará presente todo el viernes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Las precipitaciones estarán acompañadas por fuertes vientos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que incluyó a la zona dentro de un alerta amarillo, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros.

A las 8, la temperatura es de 8.1 grados, con una sensación térmica de 5.4.

El cielo está mayormente nublado con lluvia débil

La humedad alcanza al 64 %

La presión es de 1009.4 hectoPascales

El viento sopla, en dirección Sur a 17 kilómetros por hora

La visibilidad está reducida a 25 kilómetros

La mínima de hoy fue de 4 grados y se espera una máxima de 8