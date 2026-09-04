El hecho ocurrió durante la noche de este jueves en inmediaciones de Barceló y La Razón. Según las primeras versiones, durante un forcejeo se accionó un arma de fuego y una mujer resultó herida en un pie. Luego, el dueño de la vivienda habría tomado el arma y disparado contra el hombre, provocándole la muerte.

Un nuevo homicidio se registró durante la noche de este jueves en Comodoro Rivadavia, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Barceló y La Razón.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, un hombre de origen dominicano habría llegado hasta el domicilio con el objetivo de reclamar el pago de una presunta deuda.

En el lugar habría sido recibido por el hombre al que buscaba y, por circunstancias que deberán ser establecidas por la investigación, comenzó una discusión que fue aumentando de intensidad hasta derivar en un forcejeo.

Una mujer resultó herida

Según las primeras versiones sobre la mecánica del hecho, el hombre que había llegado a cobrar la deuda portaba un arma de fuego y, en medio del enfrentamiento, se habría producido un disparo que alcanzó en un pie a la esposa del ocupante de la vivienda.

En esas circunstancias, el dueño de la casa habría logrado quitarle el arma al otro hombre.

Siempre de acuerdo con la información preliminar, posteriormente habría efectuado dos disparos contra el visitante, quien murió como consecuencia de las heridas recibidas.

Habría dos personas demoradas

Personal policial intervino inmediatamente y se iniciaron las actuaciones para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Según fuentes de La Posta Comodorense dos personas habrían sido demoradas en relación con el hecho, aunque hasta el momento no fueron informadas oficialmente sus identidades ni su situación procesal.

También será materia de investigación determinar la procedencia del arma, la secuencia de los disparos y las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

Se aguarda el parte oficial de las autoridades policiales y judiciales para confirmar la mecánica del homicidio y ampliar la información.