Un empresario argentino fue detenido en México acusado de ser el autor intelectual de la masacre ocurrida en Atizapán de Zaragoza, donde el músico Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia.

El arresto se produjo tras la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que vinculó al empresario con el crimen, ocurrido el 1 de septiembre de 2026. Según las autoridades, el hecho se habría originado en una disputa económica entre el músico y su socio.

El único sobreviviente de la tragedia fue el hijo de seis años de la pareja, hallado ileso en el domicilio. La noticia generó gran conmoción en el ámbito cultural y musical, mientras la justicia mexicana avanza en el proceso contra el detenido.