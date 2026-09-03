El huevo se consolidó como uno de los alimentos más completos de la dieta actual, gracias a su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, su contenido de colesterol generó durante años dudas y restricciones en el consumo.

Especialistas en nutrición aclararon que la cantidad adecuada para la mayoría de los adultos sanos es de siete huevos por semana, uno por día. Según la American Heart Association, las personas saludables pueden incluir hasta un huevo entero diario dentro de un patrón cardiosaludable, mientras que los adultos mayores con colesterol normal podrían llegar a consumir dos huevos diarios.

Además, se destacó que el colesterol presente en el huevo no eleva directamente el colesterol en sangre, desmintiendo uno de los mitos más frecuentes en medicina nutricional.

De esta manera, el huevo se reafirma como un alimento versátil y seguro, siempre que se consuma en cantidades moderadas y dentro de una dieta equilibrada.