Un grave accidente se registró en la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Sierra Grande, cuando dos camiones colisionaron en la madrugada del miércoles. Uno de los vehículos transportaba combustible y el otro animales, lo que ocasionó el derrame de aproximadamente 14.000 litros de gasoil.

El líquido se esparció sobre la calzada y alcanzó un curso de agua cercano, generando preocupación por el impacto ambiental. Bomberos y personal de seguridad vial trabajaron en el lugar para contener la situación y evitar mayores riesgos.

Aunque no se registraron personas heridas, el tránsito debió ser interrumpido en la zona hasta que se completaron las tareas de limpieza y control. Las autoridades recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.