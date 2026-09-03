El ciclo 30 Fotogramas inaugura una nueva edición titulada “Lo que permanece”, que se presenta este jueves 3 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne las obras de los fotógrafos José de Rocco y Eric Markowski, quienes exploran las huellas de la memoria y aquello que persiste en el tiempo.

Creado en 2015 por la Secretaría de Cultura del Municipio de Rada Tilly, el ciclo se consolidó como un espacio anual de reflexión sobre la producción de imágenes en la Patagonia y su vínculo con las transformaciones culturales y sociales de la región.

Las obras establecen un diálogo entre archivo y presente, documento y misterio, abordando temas como las ruinas industriales, las migraciones y las transformaciones del territorio.

José de Rocco, nacido en Buenos Aires en 1979, es diseñador gráfico y fotógrafo autodidacta, con premios internacionales como los Sony World Photography Awards y los IPPAWARDS. Eric Markowski, nacido en La Plata en 1987 y radicado en Esquel, es profesor y licenciado en Artes, actualmente doctorando en la Universidad Nacional de La Plata, con participación en ferias y residencias en América Latina y Europa.

La muestra podrá visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas, y de martes a domingo de 18 a 20 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly.