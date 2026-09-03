La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) renovó las licencias de los dos dispositivos UFED en uso en el Laboratorio de Análisis Técnico de Información y Telecomunicaciones – Regional Comodoro Rivadavia, coordinado por la Ing. Valeria Varas junto al Técnico Franco Brandan.

Estos equipos permiten el desbloqueo de teléfonos celulares secuestrados y la extracción de información clave para avanzar en investigaciones criminales, ampliando las posibilidades de identificar redes delictivas y responsabilidades.

En el marco de la visita realizada el 1 de septiembre, una comitiva de la DATIP encabezada por el Dr. Eric Deuteris, el Lic. Leandro Cossio y la Sra. Lucila Menéndez entregó además un nuevo dispositivo UFED de backup, destinado a fortalecer las capacidades técnicas del laboratorio.

Durante la jornada, la Fiscal de Distrito Verónica Escribano organizó dinámicas de trabajo con los agentes de la Unidad Fiscal y una reunión virtual con todos los fiscales del distrito, orientadas a revisar circuitos internos, detectar oportunidades de mejora y optimizar procesos de articulación.

La incorporación de equipamiento y el intercambio de experiencias consolidan la capacidad tecnológica del laboratorio regional y promueven la mejora continua en el abordaje de la evidencia digital dentro de las investigaciones penales.