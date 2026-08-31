El Mundial de Tango BA se desarrolla en Buenos Aires con la participación de 800 parejas de 47 países, consolidando a la capital argentina como epicentro mundial del tango.

El evento forma parte del 24º Festival Tango BA, que se extiende hasta el 2 de septiembre y ofrece más de 150 conciertos, exposiciones, clases de baile y milongas en 50 espacios de la ciudad. En total, más de 2.000 artistas participan de esta celebración cultural.

De las parejas inscriptas, 60 llegaron a las fases decisivas: 40 compiten en la categoría Tango de Pista y 20 en Tango Escenario. Las finales se llevarán a cabo en el Teatro Gran Rex los días 1 y 2 de septiembre, donde se coronarán a los nuevos campeones mundiales.

El festival no solo es una competencia, sino también una muestra de la vigencia del tango como símbolo de identidad argentina y patrimonio cultural con alcance global.