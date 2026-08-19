El próximo sábado 22 de agosto a las 21 hs, la bailaora Florencia Campano presentará en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia su obra más personal: Partida, bajo el sello de Mar de Jondo.

La pieza propone un flamenco patagónico atravesado por el dolor, la finitud y el paisaje austral. El compás, el cante y el baile se entrelazan con la crudeza del sur, en un alegato escénico sobre el valor de lo irrecuperable y el baile como acto de supervivencia.

La puesta contará con la participación especial de músicos invitados de Buenos Aires: Bianca Pia (cante), Tate Olmedo (guitarra) y Juan Romero Cádiz (percusión), en diálogo en vivo con la bailaora.

Las entradas ya están disponibles en tres modalidades: general, Experiencia VIP Premiere y Palco.

Entradas y consultas: 297 501-7400

Más información: @mardejondo