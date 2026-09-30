El próximo sábado 17 de octubre, de 14 a 18:30 horas, la Escuela de Arte abrirá sus puertas para celebrar la 10° edición del Festival de Arte para Chicas y Chicos “Viento Empapa”.

La jornada se enmarca en los 60 años de trayectoria del Centro de Expresión Infantil (CEI) y del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806, y busca poner en el centro el arte como espacio de encuentro, juego, creación y aprendizaje.

Organizado por el Centro de Expresión Infantil y la Escuela de Música, ambos programas de la Formación Artística Vocacional, el festival ofrecerá actividades abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La edición será un homenaje al legado musical y poético de Adriana Sosa, referente e impulsora del programa artístico. Habrá stands con propuestas participativas, talleres para chicas y chicos de 4 a 14 años, y actividades para compartir en familia. Música, artes visuales, teatro, danza, literatura y otros lenguajes se darán cita en una tarde de experimentación y creación colectiva.

El evento también permitirá acercarse a proyectos vinculados con Adriana Sosa, como Mar de Tinta y Nanai, y conocer producciones de artistas que han trabajado universos poéticos para las infancias, entre ellas Edith Vera, María Wernicke, Naranja Dulce, Cecilia Pisos, Paloma Valdivia y Marta Gómez.

El festival se desarrollará en la sede del ISFD N.º 806, ubicada en Clara Mizrahi s/n, esquina Hipólito Yrigoyen, Comodoro Rivadavia.