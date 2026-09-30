La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia presentó ante la Legislatura de Chubut el anteproyecto denominado “Ley EMA Chubut”, que propone un sistema provincial para la prevención y el abordaje integral de la violencia digital.

El proyecto reconoce que el entorno digital es un espacio real de vínculos, aprendizajes e identidad, pero también de desigualdades y violencias. Por ello, plantea acciones de prevención y asistencia que alcancen a escuelas, clubes, colonias, talleres culturales, centros juveniles y espacios comunitarios, entre otros.

La propuesta incorpora una perspectiva pedagógica y de cuidado, evitando que las respuestas institucionales se limiten a la sanción. Incluye medidas de protección, reparación y restitución de derechos, prohíbe mediaciones o careos entre las partes y contempla el trabajo con los grupos de pares y entornos donde circula la violencia.

Entre sus ejes centrales se encuentra la elaboración de una guía provincial de actuación, que defina responsabilidades, medidas iniciales de cuidado, derivaciones, plazos de intervención y resguardo de datos personales y evidencia digital.

La iniciativa prevé la articulación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia y otros organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de una Mesa Interinstitucional con participación de áreas provinciales, municipales, Poder Judicial, universidades y colegios profesionales.

El proyecto toma como antecedentes la guía EMA, la Ley Olimpia (N.º 27.736), la Ley Belén, la normativa de Santa Fe y los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En noviembre se realizará un encuentro en Comodoro Rivadavia con organismos provinciales y especialistas, entre ellos Faro Digital y Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora de la Ley EMA, para avanzar en la construcción colectiva de esta política pública.