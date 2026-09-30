En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, el Hospital Zonal Alvear lanzó la campaña “Te invitamos a cuidarte”, destinada a promover el acceso a controles mamarios y reforzar la concientización sobre la detección temprana, que salva vidas.

La propuesta está dirigida a personas con y sin obra social y se desarrollará del 1 al 9 de octubre, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Durante el resto del mes, los estudios podrán realizarse de 8:00 a 14:00 horas, sin necesidad de turno previo.

Los controles se realizarán en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi.

Como requisito, se solicita concurrir con DNI. Las personas mayores de 45 años sin obra social no necesitan pedido médico para acceder a la mamografía.

Desde el hospital se recordó que en el mes de la prevención del cáncer de mama, la asistencia a los controles marca la diferencia. Se invita a la comunidad y a los medios a acompañar y difundir esta campaña de prevención y promoción de la salud.