El Hospital Zonal Alvear pondrá en marcha este viernes un ciclo de talleres sobre envejecimiento saludable, coordinado por el equipo interdisciplinario de Salud Mental.

La propuesta busca promover el bienestar físico, cognitivo y social, ofreciendo herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y la autonomía en la edad adulta.

El primer encuentro tendrá como eje la atención y funciones ejecutivas, y se desarrollará el viernes 2 de octubre, de 10 a 12 horas, en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear, ubicado en barrio General Mosconi.

El cronograma continuará los días 16, 23 y 30 de octubre, en el mismo horario y lugar. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa, estando abierta a adultos mayores, familiares y público en general.

Desde la institución se invita a la comunidad a participar de este espacio de formación y acompañamiento, que busca fortalecer la salud integral y el envejecimiento activo.