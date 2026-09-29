El interés por la microbiota intestinal creció en los últimos años y, con él, la búsqueda de alimentos que aporten mayor diversidad de probióticos que el tradicional kéfir. Según especialistas citados por The Independent y organismos como la Organización Mundial de Gastroenterología, algunos fermentados ofrecen comunidades microbianas más variadas, lo que fortalece la salud digestiva.

Chucrut : elaborado con repollo fermentado, concentra bacterias del género Lactobacillus. Su consumo regular ayuda al equilibrio intestinal, al control del apetito y a la regulación de la glucosa. Se recomienda elegir versiones no pasteurizadas para conservar los microorganismos vivos.

: elaborado con repollo fermentado, concentra bacterias del género Lactobacillus. Su consumo regular ayuda al equilibrio intestinal, al control del apetito y a la regulación de la glucosa. Se recomienda elegir versiones no pasteurizadas para conservar los microorganismos vivos. Miso : pasta fermentada de soja, sal y cereales, popular en Japón. Aporta probióticos, proteínas vegetales y bajo contenido graso. Diversificar las fuentes de microorganismos vivos, según Harvard, favorece una microbiota más variada.

: pasta fermentada de soja, sal y cereales, popular en Japón. Aporta probióticos, proteínas vegetales y bajo contenido graso. Diversificar las fuentes de microorganismos vivos, según Harvard, favorece una microbiota más variada. Kombucha : bebida fermentada a base de té verde y azúcar, con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras (SCOBY). Se investiga su potencial antioxidante y su capacidad para diversificar la flora intestinal. No obstante, se aconseja precaución en personas con antecedentes de candidiasis.

: bebida fermentada a base de té verde y azúcar, con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras (SCOBY). Se investiga su potencial antioxidante y su capacidad para diversificar la flora intestinal. No obstante, se aconseja precaución en personas con antecedentes de candidiasis. Pepinos agridulces artesanales : fermentados en salmuera, conservan alta densidad de microorganismos vivos cuando no están pasteurizados. Son una opción vegetal para quienes evitan lácteos.

: fermentados en salmuera, conservan alta densidad de microorganismos vivos cuando no están pasteurizados. Son una opción vegetal para quienes evitan lácteos. Yogur de garbanzos: alternativa cremosa sin lácteos, elaborada a partir de garbanzos fermentados. Aporta probióticos y nutrientes esenciales, ampliando las opciones para dietas vegetales.

La distinción entre probióticos (microorganismos vivos) y prebióticos (componentes que estimulan su crecimiento) resulta clave, ya que ambos cumplen funciones complementarias en el mantenimiento de la salud digestiva.

Los especialistas recomiendan incorporar estos alimentos de manera regular, pero siempre consultar con un profesional de la salud en caso de patologías digestivas o condiciones particulares.