Con todo el plantel a disposición en el predio de la AFA, la Selección Argentina ultima detalles para disputar tres partidos amistosos en apenas seis días. El objetivo de Lionel Scaloni es observar variantes de cara al próximo ciclo mundialista.

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los horarios de los encuentros:

Miércoles 30 de septiembre, 21.00 : Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Sábado 3 de octubre, 21.00 : Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental. Martes 6 de octubre, 20.00: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.

El último partido tendrá un condimento especial: será la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes se retirarán de la Selección. También estarán presentes Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, aunque solo en ese encuentro, ya que Scaloni prioriza evaluar otras opciones en sus puestos.

En total, son 35 los convocados, lo que permitirá al entrenador armar hasta tres equipos distintos. Entre ellos figuran Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y jóvenes como Valentín Barco, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

La triple fecha se presenta como una oportunidad para combinar la despedida de ídolos con la renovación del plantel, en un escenario que mezcla emoción y proyección hacia el futuro de la Albiceleste.