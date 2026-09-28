Tras la victoria de Boca Juniors por 3 a 2 frente a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, los jugadores celebraron junto a los hinchas en el Gigante de Arroyito. En ese contexto, algunos entonaron el clásico cántico “un minuto de silencio, para River que está muerto”, lo que generó repercusión al ser captado por las cámaras.

Consultado en zona mixta, Leandro Paredes explicó que su participación en el canto no tuvo un sentido especial: “No sé, me salió de esa manera. Es la costumbre de conocer la canción, pero nada particular”.

El mediocampista jugó los 90 minutos y fue elegido como figura del partido, aunque decidió entregar el premio a Enner Valencia, autor de los tres goles que sellaron la remontada xeneize.

Con este resultado, Boca avanzó a las semifinales donde enfrentará a Banfield, mientras que en el calendario también se destacan próximos compromisos por el Clausura y la Copa Sudamericana.