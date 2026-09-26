Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentó oficialmente su nueva indumentaria para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol, en un evento que reunió al plantel profesional, dirigentes, sponsors y allegados a la institución.

Los capitanes Martiniano Dato y Emiliano Toretta fueron los protagonistas del lanzamiento y los encargados de lucir por primera vez las camisetas que el conjunto patagónico utilizará como local y visitante.

La presentación se realizó en un momento especial para Gimnasia, luego de la consagración en la última Liga Nacional y mientras avanza la remodelación del estadio Socios Fundadores, necesaria también para afrontar sus próximos desafíos internacionales.

Presentación camiseta oficial// video: La Posta Comodorense

El evento finalizó con las palabras del presidente del club, Pablo Ivanoff, quien se mostró sorprendido por la convocatoria.

“Nos pone muy contentos porque marca un poco el acompañamiento que tenemos durante todo el año”, expresó.

Ivanoff explicó que, además de las adecuaciones reglamentarias, la dirigencia decidió aprovechar este momento para ampliar y modernizar diferentes sectores del estadio.

“Tomamos la decisión de agrandar un poco la cancha, remodelar el Socios. Creo que toda la gente que venga el 4 de octubre al primer partido va a ver un Socios muy distinto, con muchos lugares”, adelantó.

El dirigente sostuvo que el objetivo es que el impulso generado por el campeonato obtenido también deje un crecimiento estructural para la institución.

“La idea es que todo este ruido de haber salido campeones, esta dinámica que tenemos, este impulso que nos ha dado el campeonato, se vea reflejado también en infraestructura, que es la que va a terminar quedando en el club por muchos años más”, remarcó.

Finalmente, Ivanoff agradeció el acompañamiento recibido para concretar las obras: “Hemos golpeado bastantes puertas para que eso sea así y siempre del otro lado tenemos una respuesta”.

De esta manera, Gimnasia comienza a palpitar una nueva temporada con camiseta nueva, un Socios Fundadores renovado y el desafío de defender el título nacional y competir nuevamente en el plano internacional.

Pablo Ivanoff-Presidente Club GyE/ video: La posta Comodorense