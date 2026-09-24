El inicio de dos ciclos sudamericanos en el fútbol internacional dejó resultados adversos.

En su primer partido al frente de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo sufrió una dura goleada por 3-0 ante Corea del Sur, en un amistoso que expuso las dificultades del equipo para adaptarse rápidamente a la propuesta del exentrenador de River.

Por su parte, Diego Forlán debutó como técnico de la Selección de Uruguay con una derrota por 3-1 frente a Japón en Miyagi. El conjunto celeste, que cuenta con dos títulos mundiales en su historia, recibió dos goles en tiempo de descuento. Tras el encuentro, Forlán declaró: “Fue un partido muy disputado” y agregó que “el resultado no refleja lo que fue el partido”.

Ambos estrenos marcan el inicio de procesos que deberán fortalecerse con trabajo y ajustes para afrontar los próximos compromisos internacionales con mejores perspectivas.