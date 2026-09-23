El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se encuentra próximo a cerrar su renovación contractual con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El acuerdo se daría bajo un modelo 2+2, que lo mantendría en el cargo hasta la Copa América 2028, con la posibilidad de extender el vínculo hasta el próximo Mundial.

Scaloni, de 48 años, fue clave en el ciclo más exitoso de la Albiceleste en las últimas décadas, con la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022, dos Copas América y el reciente subcampeonato mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante la primera fecha FIFA posterior al Mundial, marcada por la despedida de Lionel Messi, se produjo un acercamiento entre las partes que dejó la renovación prácticamente encaminada. Restan definir detalles económicos para la firma definitiva.

El DT había manifestado dudas sobre su continuidad en 2024 y tras el último Mundial, pero ahora todo indica que seguirá al frente del equipo. Jugadores como Nicolás Paz y Emiliano “Dibu” Martínez expresaron públicamente su apoyo y la importancia de que Scaloni continúe liderando el proyecto.