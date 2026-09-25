Pese a los dichos e imaginación del presidente Javier Milei, la pobreza en la Argentina va en alza.

Mientras que Milei, en Nueva York dijo que sacó de la pobreza a 14 millones de personas, el propio INDEC aseguró todo lo contrario.

Antes de irse de Estados Unidos tuvo su bilateral, la única que mantuvo, con Benjamin Netanyahu.

El Senado, con el voto de LLA y los bloques amigables y de los legisladores que responden a los gobernadores, aprobaron la modificación de zona frías.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: