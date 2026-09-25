El riesgo país de Argentina cayó este viernes por décima jornada consecutiva al contraerse 4,1 por ciento y rebasar la barrera de los 600 puntos básicos, su nivel más alto desde el 7 abril, mientras los bonos argentinos registran caídas generalizadas.

El indicador que elabora el JP Morgan alcanzó su máximo en casi seis meses y se situó en 602 puntos básicos, según muestran las pizarras financieras.

La métrica que muestra a qué tasa puede financiarse un país respecto al rendimiento de los bonos de EEUU dejó atrás el mínimo que había constatado entre julio y agosto, cuando llegó a rondar los 400 puntos básicos.

Desde entonces, este indicador empezó a escalar, de manera que en el último mes avanzó 17,6 por ciento, y en lo que va del año, se amplió 5,4 por ciento.

El índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) en la rueda financiera, en tanto, decayó 0,3 por ciento en el transcurso de esta jornada, mientras los bonos en dólares también constataron una disminución de 1,1 por ciento.

El riesgo país y la caída generalizada en la bolsa se produce un día después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara de la peor caída de la actividad económica en seis años, con una retracción en julio de 2,9 por ciento en relación a junio.

El Indec también informó el jueves que la pobreza entre el segundo semestre de 2025 y el primero de este año, en tanto, aumentó 4,1 puntos porcentuales hasta alcanzar al 32,3 por ciento de sus habitantes, mientras que la indigencia también creció 1,2 puntos porcentuales y afectó al 7,5 por ciento de la población.

El Gobierno afronta este viernes un pago de intereses de 867 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de crédito de 20.000 millones de dólares que asumió la actual gestión en abril de 2025.

Al presentar el programa financiero de los próximos dos años, el Gobierno argentino aseguró en julio que podía afrontar todos los vencimientos de capitales y de intereses en 2026 y en 2027. (Sputnik)