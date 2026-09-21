La Oficina del Presidente de la República Argentina confirmó oficialmente la visita apostólica del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El cronograma difundido por la Santa Sede contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La visita se realizará en el marco del viaje apostólico que también llevará al Pontífice a Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Domingo 8: llegada y encuentro con Milei

León XIV arribará el domingo 8 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la recepción oficial.

Luego se trasladará a la Plaza San Martín, donde realizará una visita al monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

A las 17:20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, seguida a las 17:50 por un encuentro con el presidente Javier Milei.

El primer día concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso.

Lunes 9: trabajadores, comunidades cristianas y Episcopado

El lunes 9, el Pontífice visitará al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Luego celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y, por la tarde, mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

A las 17:30 está previsto un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con una celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

Martes 10: Córdoba y encuentro con jóvenes

El martes será el turno de Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Buenos Aires y llegará a las 9 al aeropuerto internacional “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

A las 10 celebrará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde pronunciará la homilía.

Por la tarde tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras regresar a Buenos Aires, el Papa participará a las 20:15 de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: Luján y despedida

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el Papa ofrecerá un saludo.

A las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos centrales de su visita al país.

Finalmente, a las 13:30 tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

A las 14, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico por Sudamérica.

La Santa Sede ya había confirmado que el recorrido argentino incluiría Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras que el Gobierno nacional avanzó durante las últimas semanas en la organización logística y de seguridad de las distintas actividades.