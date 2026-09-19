El proyecto enviado al Congreso plantea cambios en las asignaciones familiares y en prestaciones vinculadas a discapacidad. En educación prevé aumentos en algunas partidas respecto de 2026, aunque análisis privados señalan que el financiamiento continuaría por debajo de los niveles de 2023.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 abrió un nuevo debate por los cambios previstos en políticas sociales, educación y discapacidad. Entre los puntos centrales aparece la propuesta de eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.

La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento del Congreso y, por lo tanto, los cambios no se encuentran vigentes. El artículo 17 propone derogar disposiciones de la Ley 27.160 vinculadas con la movilidad de las asignaciones. Si el Congreso aprueba esa redacción, dejarían de contar con el actual esquema automático y el proyecto no establece una fórmula alternativa de actualización.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la propuesta al considerar que aumentaría la discrecionalidad para determinar futuros incrementos. Como antecedente, la organización señaló la evolución de la Prestación Alimentar, que no posee el mismo mecanismo de actualización automática.

Educación y universidades

El proyecto contempla incrementos en determinadas partidas educativas respecto de 2026, pero distintos análisis advierten que varias áreas continuarían con niveles de financiamiento inferiores a los registrados en 2023.

En el caso de las universidades nacionales, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el proyecto implica una mejora real de apenas 0,3% respecto del crédito vigente de 2026, mientras que los recursos permanecerían 25,2% por debajo de 2023 en términos reales.

El mismo informe sostiene que, si se aplicaran los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario, los recursos alcanzarían los $9,74 billones a valores de 2027, un monto 29,8% superior al contemplado en el proyecto presupuestario.

Cambios en discapacidad

Otro de los puntos bajo discusión corresponde a las prestaciones para personas con discapacidad. El proyecto introduce modificaciones en pensiones y en el esquema del Sistema de Prestaciones Básicas.

Entre otras disposiciones, se plantean cambios que permitirían que distintos organismos financiadores determinen valores en su relación con los prestadores, en lugar de mantener un arancel homogéneo. ACIJ advirtió que esta modificación podría producir diferencias en el acceso y la cobertura según cada financiador.

El debate recién comienza: el Presupuesto 2027 es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y deberá ser discutido y eventualmente modificado o aprobado por el Congreso Nacional. Por ese motivo, medidas como la eliminación de la movilidad automática de la AUH no deben presentarse todavía como decisiones que ya estén en vigencia.