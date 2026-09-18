El secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia (APUNP), José Giri, adelantó que se está preparando una nueva marcha federal universitaria para el próximo 15 de octubre.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, el sindicalista recordó que “el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento de las Universidades y en las paritarias solamente nos proponen un 3% de aumento fingiendo demencia respecto de todos los atrasos salariales generados en estos años”.

El referente puntualizó que “El Presupuesto que presentaron es escandaloso y esta cerca de un 35% menos de lo que se necesita para funcionar, por eso vamos a seguir con jornadas de paro después de las hoy el próximo día martes de la semana que viene. Estamos proyectando una marcha federal universitaria para el día 15 de octubre que serán acompañadas con medidas de acción directa todos los días y focalizadas”.

Por último, adelantó que “Acompañamos la idea de la reunión de rectores en Comodoro Rivadavia junto al frente de todos los gremios para hablar con legisladores y con los gobernadores que pueden impulsar a los legisladores para que no voten este presupuesto”.