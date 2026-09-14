El abastecimiento de carne vacuna en el mercado doméstico argentino retrocedió un 11,3 por ciento interanual entre enero y agosto, lo que ocasionó un incremento en los precios de este alimento clave en la nación sudamericana, informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

«Los envíos de carne vacuna al mercado interno habrían verificado una contracción de 11,3 por ciento anual en los primeros ocho meses del año, dando lugar al significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna», puntualizó el organismo en un informe dado a conocer este lunes. (Sputnik)