Con un gran operativo de seguridad, comenzó la mañana del presente lunes en el juzgado penal del barrio Roca, el juicio por jurados por el homicidio de Matías Nieves, acontecido el pasado 24 de enero de 2025, que tiene como único imputado a Agustín Vera.

En la fecha el juez técnico leyó las instrucciones iniciales al jurado, se escucharon los alegatos de iniciales de las partes y así también las declaraciones de los primeros testigos.

En su alegato de inicio la fiscal aseguró que probará a lo largo del debate la materialidad y autoría del homicidio agravado en cabeza del acusado Vera.

En contraposición el defensor no cuestionó el hecho, pero negó que el autor del mismo fuera su asistido Vera, planteando el beneficio de la duda para él.

Actuó como juez técnico Mariano Nicosia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general, acompañada por Leila Ritta, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Vera fue ejercida por Guillermo Iglesias, defensor particular del mismo.

El caso:

El hecho según la acusación de fiscalía acontece el pasado 24 de enero de 2.025, cuando siendo aproximadamente las 06:40 hs., Matías Hugo Jesús Nieves quien se encontraba conduciendo el rodado Ford Fiesta Kinetic, color azul, junto a tres testigos, estacionó el automóvil en inmediaciones del local nocturno “LATINA”, ubicado en Pasaje San Antonio casi intersección con Av. Rivadavia de esta ciudad. En esas circunstancias, arribó al lugar el vehículo marca Ford Fiesta de color blanco, conducido por una persona aun no identificada y Agustín Ernesto Vera de acompañante. Oportunidad en la que Vera hallándose con la ventanilla baja empuñó un arma de fuego calibre 9 milímetros y con intenciones de acabar con la vida de Matías Nieves efectuó siete disparos en dirección a éste, impactando tres en tórax y uno en la cabeza que le produjo la muerte, tras lo cual se dio a la fuga a bordo del vehículo ya mencionado. Nieves por su parte fue trasladado por sus familiares a la Clínica del Valle sita en Av. Alsina y Ameghino de esta ciudad, donde se constató su muerte producto de un traumatismo encéfalo craneano producido por herida de arma de fuego. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de autor para Vera.