La Policía Federal Argentina (PFA) identificó y allanó el domicilio de un adolescente en el partido bonaerense de Quilmes, luego de una investigación iniciada a partir de una alerta del FBI por presuntas amenazas vinculadas con un eventual ataque armado en un establecimiento educativo.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, a través de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

La alerta surgió de una conversación con ChatGPT

Según informó la fuerza, la investigación comenzó el 19 de agosto, a partir de una comunicación del Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La alerta estaba relacionada con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, en la que manifestó su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros.

De acuerdo con la información aportada a los investigadores, el eventual ataque habría sido mencionado inicialmente para 2027, aunque también se habría planteado la posibilidad de adelantarlo.

Además, el adolescente habría expresado interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

La investigación permitió localizar al adolescente

Ante la gravedad de las expresiones, los investigadores realizaron tareas de inteligencia digital y de campo utilizando técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).

Ese trabajo permitió individualizar al presunto autor y establecer que se encontraba en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

En la investigación intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del fiscal Walter Bruno.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Joven Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, ordenó el allanamiento del domicilio.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares, además de distintos elementos de características tácticas: dos pares de guantes, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica negras.

La Justicia también dispuso la citación de los padres junto con el adolescente a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

La Policía Federal informó que durante todo el procedimiento se preservó la identidad del menor y sus datos sensibles, en cumplimiento de las normas de protección aplicables a adolescentes.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de una causa caratulada como “Intimidación Pública”.