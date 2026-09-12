La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido urgente para dar con el paradero de Luciana Daniela Llanos, de 37 años.

De acuerdo con la información difundida, la mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene cabello largo rubio ceniza con mechas rosas y blancas y ojos marrones.

Al momento de ser vista vestía remera deportiva roja marca Nike y calza negra, y llevaba una campera marrón con cordero en su interior.

Además, se informó que se moviliza en un vehículo Peugeot blanco, dominio PLW-994, con la luneta dañada.

Llanos fue vista por última vez el 10 de septiembre de 2026 en inmediaciones del barrio Isidro Quiroga.

Ante cualquier información que permita establecer su paradero, se solicita comunicarse inmediatamente con Búsqueda de Personas al 297 4082600, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 101.