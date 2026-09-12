La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto al público que permitirá vivir de cerca uno de los momentos más esperados de su calendario: el regreso de la fragata ARA “Libertad” luego de completar su 54º Viaje de Instrucción.

La iniciativa seleccionará a 20 ganadores, quienes podrán concurrir con un acompañante para presenciar el arribo de la embarcación al Apostadero Naval Buenos Aires, previsto para el próximo sábado 19 de septiembre.

La convocatoria se realiza íntegramente a través de las redes sociales oficiales de la Armada Argentina, donde se encuentran disponibles las condiciones y pasos necesarios para participar.

El regreso marcará el cierre de seis meses de navegación del emblemático buque escuela, utilizado para completar la formación profesional de los futuros oficiales de la Armada.

El sorteo busca, además, acercar a la comunidad a una ceremonia tradicional y brindar a los ganadores la posibilidad de presenciar desde un lugar privilegiado la llegada de la Fragata Libertad.