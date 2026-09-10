Argentina registró una inflación de 33,5 por ciento interanual en agosto, con un incremento mensual de 1,7 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«Los precios al consumidor (IPC) aumentaron 1,7 por ciento en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5 por ciento interanual», publicó el organismo en la red social X.

En los primeros ocho meses del año, los precios al consumidor acumularon un alza del 21,3 por ciento, precisó el Indec.

El Ministerio de Economía, por su parte, destacó que la inflación mensual de agosto, del 1,7 por ciento, fue la más baja de los últimos 14 meses, desde junio de 2025.

Según el informe de Indec, entre las divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual, del 2,8 por ciento, seguida por Educación, con el 2,5 por ciento.

En tanto, Recreación y cultura no registró variación, mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo una caída del 0,6 por ciento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en la variación mensual y registró un aumento del 1,7 por ciento, impulsado por las subas en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

En 2025, los precios al consumidor aumentaron un 31,5 por ciento, su menor variación anual desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8 por ciento. (Sputnik)