El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al canciller argentino, Pablo Quirno, para que intervenga contra la apertura de una ruta comercial entre Chile y el archipiélago en disputa con el Reino Unido.

«Se lo intima a que, en el plazo de setenta y dos (72) horas de recibida la presente, ejerza las competencias que la ley pone hoy en sus manos frente al anuncio de apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, República de Chile, y Puerto Argentino, Islas Malvinas. Los hechos son públicos y usted los conoce», indica el telegrama al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.

Los hechos denunciados por la organización datan del 3 de septiembre, cuando se dio a conocer el acuerdo entre el Municipio de Punta Arenas, la naviera chilena Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation para la apertura de la vía de intercambio.

Asimismo, el CECIM señaló que una delegación isleña visitará Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre de 2026 y que el primer viaje está previsto para noviembre.

Según los exsoldados, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aclaró que el buque llevará «otra bandera», en una maniobra que «no disimula el propósito, lo confiesa».

Además, añaden que «el objeto de esa ruta no se agota en alimentos, vinos y repuestos. Se trata del cordón umbilical logístico del proyecto «Sea Lion»/»León Marino», esto es, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina».

El portavoz del Gobierno argentino, Adrián Ravier, negó en la víspera que la ruta sea para abastecer la iniciativa británica.

«Chile va a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía y se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas», afirmó el vocero.

Los excombatientes le exigen a Casa Rosada que dé cumplimiento al Decreto 868/2026 que el propio Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026.

«El propio Poder Ejecutivo designó autoridad de aplicación de ese régimen a la Cancillería que Ud. conduce, con plazos perentorios de cinco días hábiles para el reporte de los organismos públicos y de diez días hábiles para el descargo y la resolución. Dicho sin eufemismos: el instrumento fue puesto sobre su escritorio hace cuatro días», afirmaron.

La semana pasada, el presidente, Javier Milei, anunció que el país comenzaría a sancionar a empresas que participen en proyectos de extracción de petróleo en las Malvinas, así como sus accionistas y proveedores.

El lunes, el Gobierno argentino anunció una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas y sus directivos, así como contra JHI Associates, Inc., con sede en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, por operar en una zona cercana a las islas Malvinas, cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido.

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.

Mieli también anunció la construcción de una Base Naval en Tierra del Fuego, y el lunes la Oficina del Presidente informó que se instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a que se priorice en el presupuesto para 2027 su desarrollo.

Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833, y considera al archipiélago parte integrante de su territorio.

El Reino Unido sostiene, por su parte, que corresponde a los habitantes de las islas decidir su estatus político.

Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días por el control del archipiélago, que terminó con la rendición argentina y dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

La disputa de soberanía continúa abierta en el ámbito internacional, mientras que la ONU ha instado a ambos países a negociar una solución pacífica. (Sputnik)