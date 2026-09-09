El diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque destacó el acuerdo alcanzado entre distintos bloques para emplazar a las comisiones de la Cámara de Diputados y avanzar con proyectos vinculados al alivio del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. También criticó las medidas anunciadas por el gobierno provincial.

De esta manera, el proyecto relacionado con el endeudamiento familiar deberá ser abordado en comisión los días 15 y 22 de septiembre, con la expectativa de obtener un dictamen que permita posteriormente llevarlo al recinto. En materia de discapacidad, los plazos establecidos son el 17 y el 23 de este mes.

En ese sentido, Luque se refirió a la sesión especial realizada en el Congreso de la Nación, donde primero se logró el quórum y luego los votos para lograr el emplazamiento de distintas comisiones para avanzar en el tratamiento de iniciativas vinculadas al endeudamiento de las familias argentinas y a la prórroga de la emergencia en materia de discapacidad.

El legislador de UxP puso el foco en la situación económica que atraviesan millones de familias y sostuvo que el nivel de endeudamiento constituye uno de los principales problemas sociales del país. En ese sentido, señaló que en Chubut alrededor de 300.000 personas se encuentran endeudadas y que unas 85.000 están en situación de mora.

“Es casi el 50% de la población de nuestra provincia con problemas de endeudamiento”, afirmó el legislador, quien vinculó esta situación con la necesidad de muchas familias de recurrir al crédito para cubrir gastos básicos. Según planteó, buena parte del endeudamiento se origina en la necesidad de “comer, comprar alimentos y llevar algo a la mesa”.

“Es la forma de obligar a que trabajen en los temas importantes”

El diputado explicó que el emplazamiento aprobado por la Cámara tiene como objetivo obligar a las comisiones correspondientes a abordar proyectos que, según su mirada, permanecen sin tratamiento.

“Es decirle al presidente de la comisión: póngase a trabajar para tratar este tema al que no está convocando para tratarlo”, explicó.

Luque cuestionó particularmente el funcionamiento de las comisiones presididas por sectores vinculados al oficialismo nacional. “Las comisiones que preside La Libertad Avanza o aquellos aliados que están con el Gobierno nacional, no son convocadas y no se puede trabajar en comisión”, sostuvo.

En ese sentido, consideró “vergonzoso” que la Cámara de Diputados tenga que recurrir a una sesión especial para lograr que las comisiones comiencen a tratar determinados proyectos que son para beneficio de la mayoría de los argentinos.

Emergencia en discapacidad

Luque también destacó el emplazamiento a la Comisión de Discapacidad para avanzar con la prórroga de la ley de emergencia en la materia, cuya vigencia finaliza en diciembre.

El legislador remarcó que se trata de una cuestión que requiere una respuesta concreta del Congreso y llamó a los diputados de los distintos bloques a sostener el acompañamiento. “Quiero creer que los diputados no harán lo mismo que hicieron ya años anteriores”, manifestó, al recordar las movilizaciones y reclamos que fueron necesarios para que el tema alcanzara un lugar central en la agenda parlamentaria.

Cuestionamientos a las medidas del Gobierno de Chubut

En relación al tema de morosidad, uno de los más relevantes en la agenda actual para los argentinos y los chubutenses, Luque se refirió a las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para asistir a trabajadores estatales endeudados.

El diputado cuestionó la efectividad de los préstamos destinados a refinanciar deudas y afirmó que “si tenés que tomar una deuda para desendeudarte, estás tomando una nueva deuda más”.

También relacionó el nivel de endeudamiento de los empleados públicos con los salarios estatales y sostuvo que la problemática debería abordarse para el conjunto de las familias chubutenses, tanto del sector público como del privado, no solo los que tienen una tarjeta del banco de la provincia.

“Es simplemente un nuevo anuncio para poder generar un título en un diario y mostrarte como que estás interesado en un tema, pero que en realidad poco de resolutivo tiene”, afirmó.

Para Luque, la situación requiere políticas que permitan atacar las causas del endeudamiento y no solamente mecanismos para refinanciar obligaciones ya contraídas. En ese marco, volvió a reclamar que tanto el Congreso como los gobiernos provinciales adopten medidas concretas frente a una problemática que, según sostuvo, afecta a una parte significativa de las familias argentinas y chubutenses.