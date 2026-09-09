El evento, organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, se llevará adelante los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 17 a 22 horas, en instalaciones del Centro Cultural.

El Festival de Diseño reunirá a más de 60 emprendedores inscriptos en el Registro Oficial de la cartera cultural, ofreciendo un punto de venta y un recorrido familiar pensado para acercar al público la producción local de diseño contemporáneo, en rubros como indumentaria, accesorios, cosmética natural, cerámica, textiles, marroquinería y objetos decorativos, entre otros.

En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, señaló que “el Festival de Diseño se consolida como una vidriera fundamental para nuestros emprendedores y artesanos locales, que cada año demuestran mayor calidad y crecimiento en su producción”.

Continuando en ese tenor, la funcionaria expuso que “generar estos espacios de comercialización y encuentro es una forma concreta de acompañar el trabajo de quienes eligen el diseño como oficio y como proyecto de vida”.

Además de los stands, el Festival incluirá dos workshops gratuitos con cupos limitados. El sábado 12 de septiembre, de 17:00 a 19:00 horas, se dictará el taller de Bordado Sashiko, técnica de bordado japonés sobre tela de jean, a cargo de la capacitadora Norma Córdoba.

Por otro lado, el domingo 13 de septiembre, en el mismo horario, se realizará el workshop «IA + Redes», sobre la utilización de inteligencia artificial aplicada a redes sociales y marcas, dictado por Vanina Migone. Ambas propuestas incluyen materiales gratuitos y las inscripciones pueden realizarse a través de la Dirección de Red Comunitaria, al teléfono 297-5286857.

De esta manera, la programación se completa con una agenda artística: el sábado, desde las 18:00, se presentará un espectáculo a cargo de Swion Estudio de Danzas, seguido por el desfile de marcas a cargo de Selina Vlk, responsable de Mujer Austral, a las 19:00 horas. Por su parte, el domingo, a partir de las 20:00, se presentará Halftime Blues, propuesta que cerrará el evento.

El Festival de Diseño 2026 contará con la participación de los siguientes emprendimientos: Croma, Sunflowers Accesorios, Nura Cosmética Natural, DTF Studio, Creaciones Valeska, Paula Mistretta, Pekoza Glam, Esqueje, Anahidin, Graciela, Ulwi, Recrearte Guardapolvos, Creaciones Anga, Finito & Infinito, Acqua Orgánica, Desde el Alma, S’Arente, Piuke, Zoriona, JB Impresiones 3D, Egle Aromaterapia, Diseños Olguita, By Pau, Doniana Deco, Mayi Solis, Barranca Blanca Terraso, Biancas Ecosustentable, Cortando Papelitos, B y C Totora, Therra, Alegre Capricho, Julia Pottery, Alma Mía, Almacén de Porcelana, Girasol, Bella Fiamme, Aramis Textiles y Bordados, Mell Lingerie, Chany Atelier, Tejiendo Sueños, Mari-Mar Creaciones, Creaciones Aylen, Andre (Recursos Didácticos), Toia Up, Alma Libre, Aromamora, Fiore Bags, Sunna Lengerie, Kamala, Arrebol, Dolce Amore, Arroz con Leche, Alfiler de Gancho, Es Amor, Hypno y Liliana Ostrovsky.