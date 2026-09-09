Las gestiones municipales consolidan una agenda común orientada al desarrollo económico, el conocimiento y las oportunidades para las nuevas generaciones. “Pensamos en el desarrollo de nuestros jóvenes, en su proyección y en alternativas productivas, además del petróleo”, subrayó Macharashvili.

Este miércoles en las instalaciones de Comodoro Conocimiento, los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, firmaron un Protocolo de Colaboración para promover el desarrollo productivo, la innovación y el acompañamiento a emprendedores y empresas. Durante el encuentro también se puso en valor el crecimiento de la producción de aceite de oliva como una alternativa de diversificación económica para la ciudad y la región.

La firma que se enmarca en una agenda de articulación entre ambas ciudades que se viene desarrollando en distintas áreas, estuvo encabezada por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili y la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, junto al presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

En ese marco, Macharashvili destacó la importancia de consolidar el trabajo en conjunto, la innovación y el respeto por la producción y el desarrollo, al sostener que es necesario “dejar de naturalizar” aquellos desarrollos que existen desde hace décadas para comenzar a visibilizarlos como verdaderos proyectos productivos.

Del mismo modo, indicó que esta experiencia demuestra que la región cuenta con alternativas que van más allá de las actividades históricamente vinculadas al petróleo y la industria pesquera. “Esto demuestra que en estas latitudes no solo existe la producción de hidrocarburos o la pesca”. Al tiempo que afirmó que “el campo, el conocimiento, los profesionales y las ganas de ser productores también forman parte de nuestro futuro”.

Asimismo, el jefe de la ciudad, ratificó el acompañamiento del Estado municipal a los emprendedores, productores y empresario y ponderó la importancia de generar nuevas oportunidades para las generaciones que vienen al enfatizar que “pensamos en el desarrollo de nuestros jóvenes, en su proyección y en alternativas productivas, además del petróleo”.

Por su parte, la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, valoró el resultado del trabajo que ambas ciudades vienen desarrollando desde el inicio de las gestiones y destacó que el acuerdo trasciende a la actividad olivícola. “Esto va más allá del aceite de oliva o de la posibilidad de hacer visible una alternativa productiva. Habla del trabajo conjunto que venimos haciendo desde el día uno con el intendente de Comodoro Rivadavia”, señaló.

En el mismo orden, Peralta indicó que la articulación entre ambas localidades alcanza diferentes áreas, entre ellas Comodoro Conocimiento, Deporte, Desarrollo Social y Turismo. En ese sentido, valoró que “como municipios y como región, esta relación madura e institucional, les hace bien a los vecinos de Comodoro Rivadavia y les hace bien a los vecinos de Rada Tilly”.

Por su parte, Zárate, explicó que el desarrollo de la producción de aceite de oliva es el resultado de un trabajo que permitió articular las experiencias existentes en el territorio con conocimientos científicos y técnicos. “En este proceso, la almazara comunitaria constituye una herramienta fundamental para acompañar a productores de distintas escalas y fortalecer el desarrollo de la actividad”.

De esta manera, la gestión municipal avanza en la consolidación de un mercado regional orientado al desarrollo económico. Así, la experiencia olivícola se suma a una estrategia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor, articulada a través de una incubadora por la que ya pasaron más de 400 jóvenes y que está orientada al acompañamiento de proyectos tecnológicos, de servicios y vinculados a productos de la tierra y del mar.