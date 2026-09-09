Chubut logró un hito histórico en la industria pesquera argentina, al posicionarse como la provincia con mayor volumen de descargas marítimas en lo que va del año. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, los muelles chubutenses registraron 257.568 toneladas, dentro de un total nacional de 642.955 toneladas, desplazando a Buenos Aires, que tradicionalmente lideraba el sector gracias al puerto de Mar del Plata.

El desempeño se explica principalmente por la zafra extraordinaria de langostino, con un flujo constante de la flota costera y artesanal hacia las terminales de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Este movimiento consolidó a la región como el motor de la pesca nacional, generando además un fuerte impacto en la economía local y en la demanda de procesamiento en las plantas terrestres.

Detrás de Chubut se ubicó Buenos Aires con 254.498 toneladas, mientras que Santa Cruz alcanzó 109.890, Tierra del Fuego 17.685 y Río Negro 3.312, este último distrito atravesando su tercer año consecutivo de emergencia pesquera.

El informe oficial también destacó que Chubut concentró el mayor volumen de descargas de calamar y lideró las capturas de langostino en aguas nacionales. Además, se descargaron 15.554 toneladas de merluza hubbsi en Comodoro Rivadavia y 14.049 en Puerto Madryn, reafirmando la relevancia estratégica de los recursos marinos provinciales en la estructura productiva del país.