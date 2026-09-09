El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia anunció que su categoría U11 femenino logró la clasificación a la cuarta fase de la Liga Federal Formativa, un paso histórico que les permite competir en el plano nacional.

Este logro deportivo implica también un desafío económico, ya que el club deberá ser anfitrión de la próxima instancia en el Socios Fundadores. Por ello, la institución lanzó una campaña de apoyo destinada a empresas y particulares, ofreciendo como contraprestación la inclusión de sus logos en publicaciones y publicidades relacionadas con la competencia.

La propuesta incluye presencia en zócalos de fotografías de los partidos, en los fixtures oficiales y en la difusión de las actividades del club, lo que representa una oportunidad de visibilidad para quienes acompañen al equipo.

Desde la dirigencia remarcaron que el respaldo de la comunidad es clave para que las jugadoras puedan seguir compitiendo y representando a Comodoro Rivadavia en el básquet nacional.