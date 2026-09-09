Un accidente de tránsito se registró el martes por la noche sobre la Ruta Nacional 25, a unos 20 kilómetros del Dique Florentino Ameghino, en dirección a Las Plumas.

El siniestro involucró a una Renault Duster, conducida por su propietaria, una mujer oriunda de Trelew, que viajaba junto a su hija de 16 años. Ambas regresaban desde la zona de la Cordillera cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

De acuerdo a los primeros datos, las dos ocupantes sufrieron heridas leves, sin que se registraran lesiones de mayor gravedad.

Tras el vuelco, se desplegó un operativo de asistencia en el que intervinieron Bomberos Voluntarios, una ambulancia y personal policial del Dique Florentino Ameghino, quienes brindaron atención inmediata a las personas involucradas y garantizaron la seguridad en el sector.

El hecho generó preocupación en la zona y volvió a poner en relieve la importancia de extremar precauciones al transitar por rutas provinciales, especialmente en horarios nocturnos y sectores de curvas pronunciadas.